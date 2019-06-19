Авіаринок чартерних перевезень складає 25%

“Завдяки політиці Міністерства інфраструктури авіакомпанії та аеропорти України показують рекордне зростання пасажиропотоку. Минулого року вперше в історії України пасажиропотік українських аеропортів перевищив 20 мільйонів осіб. Але не менш важливим є захист прав пасажирів у разі затримки чи скасування рейсів. Ринок авіаційних чартерних перевезень в Україні складає близько 25%. За останні півроку українськими авіакомпаніями було виконано вчасно близько 82% рейсів”, — зазначив урядовець.

За його словами, наразі попит туристичних компаній на чартерні авіаперевезення перевищує технічні можливості авіакомпаній їх здійснити.

“Надважливо, щоб авіакомпанії, які надають послуги чартерних перевезень, та туроператори проводили детальний аналіз можливостей забезпечення перевезення всіх заявлених туроператором обсягів. В умовах договору між туроператором та авіаперевізником мають бути чітко визначені обсяг перевезень за кожним маршрутом та розклад виконання польотів, а також передбачено санкції за порушення закріплених умов. Окрім того, Державіаслужбою додано вимогу, що у разі виконання рейсів у нічний період доби авіаперевізник зобов’язаний забезпечити роботу довідки цілодобово”, — наголосив Юрій Лавренюк.

За словами заступника міністра, якщо перевізники не будуть виконувати вимоги, встановлені правилами щодо необхідного обслуговування пасажирів у разі затримки чи скасування рейсу, — Державіаслужба буде застосовувати фінансові санкції у вигляді накладання штрафу.

При цьому в.о. першого заступника голови Державної авіаційної служби Сергій Коршук повідомив, що у високий сезон буде мобілізовано весь інспекторський склад Державіаслужби для здійснення більш ретельних перевірок технічного стану літаків.

“Ми повністю лібералізували ринок чартерних перевезень. На сьогодні право сертифікації експлуатантів повністю відповідає європейському стандарту. Більше того, літаки, які експлуатуються сьогодні на чартерному ринку, проходять додаткову експертизу Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA) і отримують дозвіл на виконання польотів. Тобто додатково перевіряється технічний стан цих літаків. Але, на жаль, на сьогодні є перевізники, які приймають зобов’язання на себе, не враховуючи технічний стан літаків, їх вік та графік польотів, через що виникають затримки. До таких авіаперевізників будуть застосовуватись відповідні жорсткі санкції”, — додав чиновник.

Нагадаємо, Державіаслужба поновила сертифікат щодо права на перельоти авіакомпанії Yanair, який призупинили 7 червня.