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Авиарынок чартерных перевозок составляет 25%

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Рынок авиационных чартерных перевозок в настоящее время составляет 25%, причем авиакомпании вовремя выполняют 82% рейсов. Об этом заявил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время открытого заседания авиационного комитета при Торгово-промышленной палате Украины на тему “Высокий туристический сезон — безопасность, комфорт и защита прав туристов. Развитие туризма Украины”, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Авиарынок чартерных перевозок составляет 25%

“Благодаря политике Министерства инфраструктуры авиакомпании и аэропорты Украины показывают рекордный рост пассажиропотока. В прошлом году впервые в истории Украины пассажиропоток украинских аэропортов превысил 20 миллионов человек. Но не менее важным является защита прав пассажиров в случае задержки или отмены рейсов. Рынок авиационных чартерных перевозок в Украине составляет около 25%. За последние полгода украинскими авиакомпаниями было выполнено вовремя около 82% рейсов”, — отметил чиновник.

По его словам, сейчас спрос туристических компаний на чартерные авиаперевозки превышает технические возможности авиакомпаний их осуществить.

“Чрезвычайно важно, чтобы авиакомпании, предоставляющие услуги чартерных перевозок, и туроператоры проводили детальный анализ возможностей обеспечения перевозки всех заявленных туроператором объемов. В условиях договора между туроператором и авиаперевозчиком должны быть четко определены объем перевозок по каждому маршруту и расписание выполнения полетов, а также предусмотрены санкции за нарушение закрепленных условий. Кроме того, Госавиаслужбой добавлено требование, что в случае выполнения рейсов в ночное время суток авиаперевозчик обязан обеспечить работу справки круглосуточно”, — отметил Юрий Лавренюк.

По словам заместителя министра, если перевозчики не будут выполнять требования, установленные правилами необходимого обслуживания пассажиров в случае задержки или отмены рейса, — Госавиаслужба будет применять финансовые санкции в виде наложения штрафа.

При этом и.о. первого заместителя председателя Государственной авиационной службы Сергей Коршук сообщил, что в высокий сезон будет мобилизован весь инспекторский состав Госавиаслужбы для осуществления более тщательных проверок технического состояния самолетов.

“Мы полностью либерализовали рынок чартерных перевозок. На сегодня право сертификации эксплуатантов полностью соответствует европейскому стандарту. Более того, самолеты, эксплуатируемые сегодня на чартерном рынке, проходят дополнительную экспертизу Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и получают разрешение на полеты. То есть дополнительно проверяется техническое состояние этих самолетов. Но, к сожалению, на сегодня перевозчики, которые принимают обязательства на себя, не учитывая техническое состояние самолетов, их возраст и график полетов, из-за чего возникают задержки. К таким авиаперевозчиков будут применяться соответствующие жесткие санкции”, — добавил чиновник.

Напомним, Госавиаслужба возобновила сертификат о праве на перелеты авиакомпании Yanair, который приостановили 7 июня.

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