Украинский форвард признан лучшим футболистом тура Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. По сообщению испанской Сегунды, лучшим игроком крайнего, 38-го тура чемпионата стал форвард "Альбасете" Роман Зозуля, информирует УНН.
В игре с "Райо Махаонда" украинец отметился дублем и результативной передачей еще до перерыва и получил признание.
Отметим, что за четыре тура до конца сезона, "Альбасете" находится на третьей строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе 68 очков.
Напомним, что в прошлом сезоне Зозуля был избран лучшим игроком "Альбасете".