Форварда Зозулю визнали кращим футболістом "Альбасете" у минулому сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Український нападник іспанського “Альбасете” Роман Зозуля отримав нагороду “Trofeo Garra”, повідомляє УНН з посиланням на сторінку футболіста у “Facebook” та сайт клубу.
Дану нагороду присуджує культурна асоціація “Альбасете” найціннішому гравцеві клубу в сезоні.
“Зозуля виконав всі три вимоги: він ототожнював проект „Альбасете“ як свій щит і хобі. Друге — він вимагав багато чого від себе і показував мужність в кожному матчі, а по-третє — він був найціннішим гравцем минулого сезону”, — заявив президент асоціації Патрісіо Марсілльо.
Додамо також, у минулому сезоні Зозуля провів 30 поєдинків, в яких забив дев’ять голів і віддав дві результативні передачі.