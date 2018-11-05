Форварда Зозулю признали лучшим футболистом "Альбасете" в прошлом сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украинский нападающий испанского “Альбасете” Роман Зозуля получил награду “Trofeo Garra”, сообщает УНН со ссылкой на страницу футболиста в “Facebook” и сайт клуба.
Данную награду присуждает культурная ассоциация “Альбасете” наиболее ценному игроку клуба в сезоне.
“Зозуля выполнил все три требования: он отождествлял проект „Альбасете“ как свой щит и хобби. Второе — он требовал многого от себя и показывал мужество в каждом матче, а в-третьих — он был самым ценным игроком прошлого сезона”, — заявил президент ассоциации Патрисио Марсилльо.
Добавим также, в прошлом сезоне Зозуля провел 30 поединков, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.