Українського форварда визнано найкращим футболістом туру Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. За повідомленням іспанської Сегунди, кращим гравцем крайнього, 38-го туру чемпіонату став форвард "Альбасете" Роман Зозуля, інформує УНН.
У грі із "Райо Махаонда" українець відзначився дублем і результативною передачею ще до перерви та отримав визнання.
Зазначимо, що за чотири тури до кінця сезону, "Альбасете" знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці і має в своєму активі 68 очок.
Нагадаємо, що минулого сезону Зозулю було обрано кращим гравцем "Альбасете".