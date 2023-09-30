Украинский ВПК переживает новое рождение: Шмыгаль перечислил, что удалось сделать

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украинский ВПК сегодня переживает новое рождение. Запускаются новые производства и расширяют те, которые давали результаты до начала полномасштабного вторжения рф. Об этом во время выступления на Форуме оборонных индустрий заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, заявление которого в субботу обнародовала пресс-служба правительства, передает УНН.