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Украинский ВПК переживает новое рождение: Шмыгаль перечислил, что удалось сделать

Украинский ВПК переживает новое рождение: Шмыгаль перечислил, что удалось сделать

Киев • УНН

 • 220595 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украинский ВПК сегодня переживает новое рождение. Запускаются новые производства и расширяют те, которые давали результаты до начала полномасштабного вторжения рф. Об этом во время выступления на Форуме оборонных индустрий заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, заявление которого в субботу обнародовала пресс-служба правительства, передает УНН.

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«Сегодня украинский ВПК переживает новое рождение. Мы запускаем новые производства. Расширяем те, которые давали результаты до начала полномасштабного вторжения. Инвестируем в новые технологии и новые разработки. Работаем с партнерами», - сказал Шмыгаль.

Детали

Премьер напомнил, что в 2022 году Кабинет министров утвердил ряд важных государственных целевых программ. Особый акцент был сделан на развитии производств боеприпасов различных калибров, ракетного вооружения и ракет, средств противовоздушной обороны.

«В 2023 году правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству различного типа беспилотников. Системно упрощаем бюрократические процедуры для производства различных видов техники и вооружения», - отметил Шмыгаль.

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Как подчеркнул глава правительства, частный сектор - ключевой партнер, и Украина готова помогать всем, кто производит качественное оружие для нашей армии.

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«Сейчас как никогда мы нуждаемся в эффективной работе государственных оборонных предприятий, заводов и бюро. российский режим мечтал о демилитаризации Украины. Вместо этого Украина ежемесячно только наращивает темпы производства военного вооружения и техники. Можно сказать: «кто посеял ветер - тот пожнет бурю», - отметил премьер-министр.

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По его словам, на сегодня Украина уже сотрудничает со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники. Кроме того, прорабатываются вопросы создания в Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов.

«Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров», - отметил Шмыгаль.

Украинские Национальные Новости

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