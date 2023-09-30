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Зеленський - іноземним оборонним компаніям: зараз слушний час для створення в Україні військового хабу

Зеленський - іноземним оборонним компаніям: зараз слушний час для створення в Україні військового хабу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з представниками оборонних компаній та асоціацій США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Туреччини, Швеції та Чехії обговорили перспективи партнерства та спільного виробництва озброєнь, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ОП, співрозмовники обговорили перспективи партнерства та спільного виробництва озброєнь, зокрема з урахуванням воєнного досвіду України.

«Повітряний щит і розмінування – це на сьогодні два найбільших пріоритети для нас», – вказав Глава держави.

За словами Президента, ідеться як про засоби протиповітряної оборони, так і про виробництво систем попередження, розвідки тощо.

«Ми маємо це зробити. Це буде корисно не лише для України, а й для Європи, для наших сусідів», – переконаний Володимир Зеленський.

Також, як зазначив Глава держави, Україна зацікавлена у виробництві далекобійних ракет та артилерії з новими можливостями.

На переконання Президента, саме комбінація новітніх технологій і військової тактики допоможе Україні перемогти у війні з російським агресором.

Цитата

«Саме тому ми ставимо пріоритетом розвиток оборонного виробництва з використанням сучасних технологій, виробництва снарядів, ракет, дронів в Україні у співпраці зі світовими лідерами сфери та з використанням нашого досвіду їх експлуатації. Україна показала всьому світу, що насправді працює, і я думаю, що ми можемо ділитися цим досвідом», – зазначив Володимир Зеленський.

Як наголосив Глава держави, Україна готова запропонувати спеціальні умови компаніям, які виявлять готовність спільно з нашою країною розвивати оборонне виробництво.

«Це буде взаємовигідне партнерство. Думаю, що це добрий час і місце, щоб створити великий військовий хаб», – резюмував Президент.

Доповнення

Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій та заснування спеціального оборонного фонду, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв.

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