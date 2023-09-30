Зеленский - иностранным оборонным компаниям: сейчас подходящее время для создания в Украине военного хаба

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с представителями оборонных компаний и ассоциаций США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии обсудили перспективы партнерства и совместного производства вооружений, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, собеседники обсудили перспективы партнерства и совместного производства вооружений, в том числе с учетом военного опыта Украины.

«Воздушный щит и разминирование – это на сегодня два самых больших приоритета для нас», – указал Глава государства.

По словам Президента, речь идет как о средствах противовоздушной обороны, так и о производстве систем предупреждения, разведки и т.д.

«Мы должны это сделать. Это будет полезно не только для Украины, но и для Европы, для наших соседей», – убежден Владимир Зеленский.

Также, как отметил Глава государства, Украина заинтересована в производстве дальнобойных ракет и артиллерии с новыми возможностями.

По убеждению Президента, именно комбинация новейших технологий и военной тактики поможет Украине победить в войне с российским агрессором.

Цитата

«Именно поэтому мы ставим приоритетом развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами сферы и с использованием нашего опыта их эксплуатации. Украина показала всему миру, что на самом деле работает, и я думаю, что мы можем делиться этим опытом», – отметил Владимир Зеленский.

Как подчеркнул Глава государства, Украина готова предложить специальные условия компаниям, которые проявят готовность совместно с нашей страной развивать оборонное производство.

«Это будет взаимовыгодное партнерство. Думаю, что это хорошее время и место, чтобы создать большой военный хаб», – резюмировал Президент.

Дополнение

Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и учреждении специального оборонного фонда, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств.

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