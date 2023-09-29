Данілов - критикам: вітчизняний ВПК працює на максимальну потужність

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«Власне ВПК працює на максимальну потужність. Максимальне, що ми маємо на сьогодні. Все, що ми маємо на сьогодні, от по максимуму всі викладаються. Якщо хтось вважає, що це як хліб зробити… Це складні процеси. Це розповідають люди, які не розуміють, що таке ВПК. Повірте те, що роблять наше ВПК зараз, і те ВПК, яке нам лишилося в спадок, – це зовсім інші інституції», - сказав Данілов.

Він зазначив, що виробництво порохів неможливо швидко налагодити.

«У нас немає цих порохів. Вони на сьогодні на вагу золота. Кожна країна на сьогодні займається озброєнням, кожна країна не має бажання з кимось ділитися, тому що світ цинічний. Якщо хтось мені буде розповідати відносно того, чому у нас немає порохів, то треба розуміти взагалі, що це за виробництво. І ви його не можете зробити за місяць, за два, навіть за десять», - розповів Данілов.

Данілов зауважив, що в сучасному світі цим переймається переважно приватний бізнес.

«Так і має бути. У нас дуже багато приватників, які на сьогодні входять в цю систему військово-промислового виробництва, закриває дуже багато великих проблем», - зазначив Данілов.

Доповнення

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що український ОПК нарощує обсяги виробництва, однак формування потужного вітчизняного оборонно-промислового комплексу займе роки.