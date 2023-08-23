“Потужний український ОПК — питання років, а не місяців” — Камишін в інтерв’ю Pressing
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Український ОПК нарощує обсяги виробництва, однак формування потужного вітчизняного оборонно промислового комплексу займе роки. Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю каналу Pressing, передає УНН.
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“Я нещодавно об’їздив 5 заводів в одному місті, і скажу, що на цих заводах середня заробітна плата більша, ніж в регіоні. На деяких — в рази більша. Ми добираємо людей десятками — це хороший показник. Тому я вірю, що ОПК стане локомотивом відновлення економіки, а Україна — арсеналом вільного світу”, — підсумував Камишін.
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Оборонно промисловий комплекс є перспективною галуззю розвитку української економіки, яка активно зростає, залучає людей і пропонує достойну зарплату.
Камишін запевнив, що нині всі заводи українського ОПК працюють злагоджено і на найвищому рівні. Триває робота з нарощення обсягів виробництва боєприпасів.
За словами Камишіна, його основний пріоритет на посаді — розвиток ракетної програми. Утім, подробицями міністр поки не ділиться, бо на разі “це закриті дані”.