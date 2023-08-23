"Мощный украинский ОПК - вопрос лет, а не месяцев" - Камышин в интервью Pressing
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинский ОПК наращивает объемы производства, однако формирование мощного отечественного оборонно промышленного комплекса займет годы. Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью каналу Pressing, передает УНН.
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“Я недавно объездил 5 заводов в одном городе, и скажу, что на этих заводах средняя заработная плата больше, чем в регионе. На некоторых — в разы больше. Мы добираем людей десятками — это хороший показатель. Поэтому я верю, что ОПК станет локомотивом восстановления экономики, а Украина — арсеналом свободного мира”, — подытожил Камышин.
Детали
Оборонно промышленный комплекс является перспективной отраслью развития украинской экономики, которая активно растет, привлекает людей и предлагает достойную зарплату.
Камышин заверил, что сейчас все заводы украинского ОПК работают слаженно и на самом высоком уровне. Продолжается работа по наращиванию объемов производства боеприпасов.
По словам Камышина, его ключевой приоритет на посту — развитие ракетной программы. Впрочем, деталями министр пока не делится, так как на данный момент “это закрытые данные”.