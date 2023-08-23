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"Мощный украинский ОПК - вопрос лет, а не месяцев" - Камышин в интервью Pressing

Киев • УНН

 • 1421905 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинский ОПК наращивает объемы производства, однако формирование мощного отечественного оборонно промышленного комплекса займет годы. Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью каналу Pressing, передает УНН.

Цитата

“Я недавно объездил 5 заводов в одном городе, и скажу, что на этих заводах средняя заработная плата больше, чем в регионе. На некоторых — в разы больше. Мы добираем людей десятками — это хороший показатель. Поэтому я верю, что ОПК станет локомотивом восстановления экономики, а Украина — арсеналом свободного мира”, — подытожил Камышин.

Детали

Оборонно промышленный комплекс является перспективной отраслью развития украинской экономики, которая активно растет, привлекает людей и предлагает достойную зарплату.

Камышин заверил, что сейчас все заводы украинского ОПК работают слаженно и на самом высоком уровне. Продолжается работа по наращиванию объемов производства боеприпасов.

По словам Камышина, его ключевой приоритет на посту — развитие ракетной программы. Впрочем, деталями министр пока не делится, так как на данный момент “это закрытые данные”.

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