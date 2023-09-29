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Данилов - критикам: отечественный ВПК работает на максимальную мощность

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Военно-промышленный комплекс Украины работает на «максимальную мощность» сейчас, учитывая, что это достаточно тяжелый процесс и нет производства порохов. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Собственное ВПК работает на максимальную мощность. Максимальное, что мы имеем на сегодня. Все, что мы имеем на сегодня, вот по максимуму все выкладываются. Если кто-то считает, что это как хлеб сделать… Это сложные процессы. Это рассказывают люди, которые не понимают, что такое ВПК. Поверьте то, что делают наше ВПК сейчас, и то ВПК, которое нам осталось в наследство, – это совсем другие институции», - сказал Данилов.

Он отметил, что производство порохов невозможно быстро наладить.

«У нас нет этих порохов. Они на сегодня на вес золота. Каждая страна на сегодня занимается вооружением, каждая страна не имеет желания с кем-то делиться, потому что мир циничен. Если кто-то мне будет рассказывать относительно того, почему у нас нет порохов, то надо понимать вообще, что это за производство. И вы его не можете сделать за месяц, за два, даже за десять», - рассказал Данилов.

Данилов отметил, что в современном мире этим занимается преимущественно частный бизнес.

«Так и должно быть. У нас очень много частников, которые на сегодня входят в эту систему военно-промышленного производства, закрывает очень много больших проблем», - отметил Данилов.

Дополнение

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что украинский ОПК наращивает объемы производства, однако формирование мощного отечественного оборонно-промышленного комплекса займет годы. 

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