Український ВПК переживає нове народження: Шмигаль перечислив, що вдалося зробити
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Український ВПК сьогодні переживає нове народження. Запускаються нові виробництва та розширюють ті, які давали результати до початку повномасштабного вторгнення рф. Про це під час виступу на Форумі оборонних індустрій заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заяву якого у суботу оприлюднила пресслужба уряду, передає УНН.
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«Сьогодні український ВПК переживає нове народження. Ми запускаємо нові виробництва. Розширюємо ті, які давали результати до початку повномасштабного вторгнення. Інвестуємо у нові технології та нові розробки. Працюємо з партнерами», - сказав Шмигаль.
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Прем’єр нагадав, що у 2022 році Кабінет міністрів затвердив низку важливих державних цільових програм. Особливий акцент було зроблено на розвитку виробництв боєприпасів різних калібрів, ракетного озброєння та ракет, засобів протиповітряної оборони.
«У 2023 році уряд започаткував декілька експериментальних проектів щодо виробництва різного типу безпілотників. Системно спрощуємо бюрократичні процедури для виробництва різноманітних видів техніки та озброєння», - зауважив Шмигаль.
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Як підкреслив очільник уряду, приватний сектор - ключовий партнер, і Україна готова допомагати всім, хто виробляє якісну зброю для нашої армії.
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«Зараз як ніколи ми потребуємо ефективної роботи державних оборонних підприємств, заводів та бюро. російський режим мріяв про демілітаризацію України. Натомість Україна щомісяця лише нарощує темпи виробництва військового озброєння та техніки. Можна сказати: «хто посіяв вітер - той пожне бурю», - зазначив прем’єр-міністр.
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За його словами, на сьогодні Україна вже співпрацює з країнами-партнерами щодо відновлення західної військової техніки. Окрім того, опрацьовуються питання щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх елементів.
«Ми створюємо спільні підприємства та сервісні центри, що допомагає поступово інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс в промислове середовище країн-партнерів», - зауважив Шмигаль.