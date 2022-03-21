Украинский теннисист завоевал трофей на соревнованиях в Турции

Детали

В финале соревнований в Анталии он одержал победу над британцем Билли Херрисом - 6:4, 4:6, 6:2. На счету украинца одна подача навылет, одна двойная ошибка и шесть брейков. Его соперник не подал ни одного эйса, шесть раз ошибся во время подачи и сделал четыре брейка. Поединок продолжался 2 часа 40 минут.

Стоит отметить, что Крутых выиграл свой второй одиночный титул ITF и первый с призовым фондом 25 тыс. долл. На прошлой неделе украинец уступил в финале аналогичного турнира.

Напомним

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