Український олімпійський чемпіон закликав світ до довічної дискваліфікації росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк наголосив, що світова спільнота має посилити та конкретизувати санкції проти спортсменів із росії, інформує УНН з посиланням на Instagram Беленюка.
Що відомо
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Беленюк впевнений, що російські спортсмени, які підтримали військову агресію проти України, мають отримати довічну дискваліфікацію.
Цитата
"Спортивна спільнота повинна вимагати конкретних термінів виключення спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Щоб не було так, що після нашої перемоги з них будуть зняті всі санкції. Роману Власову і подібним до нього ідіотам – ніяких Олімпіад і чемпіонатів світу та Європи довічно", - підкреслив Беленюк.
Контекст
Втрати російських окупантів, які вторглися на територію України, досягли близько 14 400 осіб.
Нагадаємо
Росіян та білорусів виключили із престижних легкоатлетичних змагань світу.