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Український олімпійський чемпіон закликав світ до довічної дискваліфікації росіян

Український олімпійський чемпіон закликав світ до довічної дискваліфікації росіян

Київ • УНН

 • 235703 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк наголосив, що світова спільнота має посилити та конкретизувати санкції проти спортсменів із росії, інформує УНН з посиланням на Instagram Беленюка.

Що відомо

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Беленюк впевнений, що російські спортсмени, які підтримали військову агресію проти України, мають отримати довічну дискваліфікацію.

Цитата

"Спортивна спільнота повинна вимагати конкретних термінів виключення спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Щоб не було так, що після нашої перемоги з них будуть зняті всі санкції. Роману Власову і подібним до нього ідіотам – ніяких Олімпіад і чемпіонатів світу та Європи довічно", - підкреслив Беленюк.

Контекст

Втрати російських окупантів, які вторглися на територію України, досягли близько 14 400 осіб.

Нагадаємо

Росіян та білорусів виключили із престижних легкоатлетичних змагань світу.

Українські Національні Новини

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