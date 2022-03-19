Украинский олимпийский чемпион призвал мир к пожизненной дисквалификации россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк отметил, что мировое сообщество должно усилить и конкретизировать санкции против спортсменов из россии, информирует УНН со ссылкой на Instagram Беленюка.
Что известно
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Беленюк уверен, что российские спортсмены, которые поддержали военную агрессию против Украины, должны получить пожизненную дисквалификацию.
Цитата
"Спортивное сообщество должно требовать конкретных сроков исключения спортсменов из России в международных соревнованиях. Чтобы не было так, что после нашей победы с них будут сняты все санкции. Роману Власову и подобным идиотам - никаких Олимпиад и чемпионатов мира и Европы пожизненно", - подчеркнул Беленюк.
Контекст
Потери российских оккупантов, вторгшихся на территорию Украины, достигли около 14 400 человек.
Русских и белорусов исключили из престижных легкоатлетических соревнований мира.