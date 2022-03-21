Український тенісист виборов трофей на змаганнях у Туреччині

Деталі

У фіналі змагань в Анталії він здобув перемогу над британцем Біллі Херрісом – 6:4, 4:6, 6:2. На рахунку українця одна подача навиліт, одна подвійна помилка та шість брейків. Його суперник не подав жодного ейсу, шість разів помилився під час подачі і зробив чотири брейки. Поєдинок тривав 2 години 40 хвилин.

Варто відзначити, що Крутих виграв свій другий одиночний титул ITF та перший із призовим фондом 25 тис. дол. Минулого тижня українець поступився у фіналі аналогічного турніру.

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