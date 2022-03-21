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Український тенісист виборов трофей на змаганнях у Туреччині

Український тенісист виборов трофей на змаганнях у Туреччині

Київ • УНН

 • 122506 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Український тенісист Олексій Крутих виграв другий одиночний титул ITF у своїй кар'єрі й перший у серії ITF M25, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Деталі

У фіналі змагань в Анталії він здобув перемогу над британцем Біллі Херрісом – 6:4, 4:6, 6:2. На рахунку українця одна подача навиліт, одна подвійна помилка та шість брейків. Його суперник не подав жодного ейсу, шість разів помилився під час подачі і зробив чотири брейки. Поєдинок тривав 2 години 40 хвилин.

Варто відзначити, що Крутих виграв свій другий одиночний титул ITF та перший із призовим фондом 25 тис. дол. Минулого тижня українець поступився у фіналі аналогічного турніру.

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Українські Національні Новини

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