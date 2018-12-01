Украинский оборонпром перешел на особый режим работы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса после введения военного положения перешли на особый режим работы. Об этом во время визита в Киевской области сообщил Президент Украины, сообщает УНН.
"Согласно Стратегического плана применения ВСУ, состоятся военные учения, передислокация войск. В областях, где объявлено военное положение, состоятся учебные сборы с резервистами и территориальной обороной. Предприятия оборонпрому переходят на особый режим работы", - сказал глава государства.
Он также сообщил, что сегодня "Антонов" демонстрирует Ан-77.
"Этот самолет должен стать основой военно-транспортной авиации Украины. Его характеристики позволяют кардинально расширить боеспособность десантно-штурмовых войск. Они смогут использовать даже малоподготовленные шистсотметровые взлетные полосы", - сказал Порошенко.