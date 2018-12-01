Збори резервістів: у ЗСУ пояснили, як відбуватимуться мобілізаційні заходи

Введення правового режиму воєнного стану, нагадали в пресс-центрі, серед іншого, передбачає уточнення завдань Збройних Сил України та, зокрема, Сил територіальної оборони.

Однією із складових підготовки Збройних Сил України до відсічі збройної агресії є підготовка людських резервів.

“З цією метою, з 3-го грудня розпочинається цикл масштабних зборових заходів з резервістами та військовозобов’язаними.

Зокрема будуть проведені збори, як у складі бригад (до 15 діб) так і у складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку Новорічних свят”, — пояснили у ЗСУ.

Водночас, наголосили в Управлінні, заходи мобілізації проводитимуться лише у випадку відкритої агресії, але в такому випадку до Збройних Сил України призиватимуться не лише ті особи які перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов’язані, які приписані до комплектування Збройних Сил України.

Крім того, як і передбачено Стратегічним замислом застосування Збройних Сил України, наразі у визначених областях України тривають організаційні заходи створення Територіальної оборони та непорушних запасів.

В областях у яких запроваджено воєнний стан передбачається проведення масових зборів з військовозобов’язаними територіальної оборони тривалістю до 10 діб. Під час яких буде проведене бойове злагодження бригад та батальйонів територіальної оборони, з метою підготовки до захисту своїх областей.

28 листопада Адміністрація Президента оприлюднила текст президентського указу №393/2018 від 26 листопада "Про введення воєнного стану в Україні", яким постановлено ввести в Україні воєнний стан із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.