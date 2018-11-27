Часткова мобілізація буде лише в разі вторгнення РФ - Порошенко

“Всіх, кого хто-небудь чим-небудь лякав, наголошую — це лише превентивна можливість. Але якщо буде агресія, буде часткова мобілізація, в першу чергу будуть мобілізовані резерв першої черги, де „дембеля“ і зараз пакують рюкзаки і пишуть у військкомати свою готовність стати на захист України”, — наголосив він.

Також Президент зазначив, що коли не буде відкритого вторгнення Росії за межами операції Об’єднаних сил на Сході і незаконно анексованого Криму, то ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться.

За словами Глави держави, не буде обмежень для поїздок громадян за кордон.

“Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано”, — уточнив він.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.