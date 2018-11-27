Частичная мобилизация будет только в случае вторжения РФ - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Частичная мобилизация, прежде всего резерва первой очереди, будет только в случае агрессии Российской Федерации. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Всех, кого кто-нибудь чем-нибудь пугал, подчеркиваю - это лишь превентивная возможность. Но если агрессия будет, будет частичная мобилизация, в первую очередь будут мобилизованы резерв первой очереди, где "дембеля" и сейчас пакуют рюкзаки и пишут в военкоматы своей готовности стать на защиту Украины", - подчеркнул он.
Также Президент отметил, что если не будет открытого вторжения России за пределами операции Объединенных сил на Востоке и незаконно аннексированного Крыма, то никаких ограничений конституционных прав и свобод не будет.
По словам Главы государства, не будет ограничений для поездок граждан за границу.
"Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано", - уточнил он.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.