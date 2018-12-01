Сборы резервистов: в ВСУ объяснили, как пройдут мобилизационные мероприятия

Введение правового режима военного положения, напомнили в пресс-центре, среди прочего, предусматривает уточнение задач Вооруженных Сил Украины и, в частности, Сил территориальной обороны.

Одной из составляющих подготовки Вооруженных Сил Украины по отражению вооруженной агрессии является подготовка людских резервов.

"С этой целью, с 3 декабря начинается цикл масштабных мероприятий с резервистами и военнообязанными.

В частности, будут проведены собрания, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все мероприятия по сбору будут завершены до начала новогодних праздников", - объяснили в ВСУ.

В то же время, отметили в Управлении, меры по мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные Силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения Вооруженных Сил Украины, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия создания территориальной обороны и неприкосновенных запасов.

В областях в которых введено военное положение предусматривается проведение массовых собраний с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток. Во время которых будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны, с целью подготовки к защите своих областей.

28 ноября Администрация Президента обнародовала текст президентского указа №393/2018 от 26 ноября "О введении военного положения в Украине", которым постановлено ввести в Украине военное положение с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.