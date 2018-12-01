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Український оборонпром перейшов на особливий режим роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Підприємства українського оборонно-промислового комплексу після введення воєнного стану перейшли на особливий режим роботи. Про це під час візиту до Київської області повідомив Президент України, повідомляє УНН.

“Відповідно до Стратегічного плану застосування ЗСУ, відбудуться військові навчання, передислокація військ. В областях, де оголошено воєнний стан, відбудуться навчальні збори з резервістами та територіальною обороною. Підприємства оборонпрому переходять на особливий режим роботи”, — сказав глава держави.

Він також повідомив, що сьогодні “Антонов” демонструє Ан-77.

“Цей літак має стати основою військово-транспортної авіації України. Його характеристики дозволяють кардинально розширити боєздатність десантно-штурмових військ. Вони зможуть використовувати навіть малопідготовлені шістсотметрові злітні смуги”, — сказав Порошенко.

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