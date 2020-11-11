Украинский гроссмейстер стал призером шахматных соревнований в Польше

Международный гроссмейстер Овсиевич из Мукачево занял второе место на турнире в польском Люблине - "Grandmaster Tournament" 2020 (круговая система проведения, 8 участников).

Наш земляк набрал 4,5 очка. Первым стал поляк Павел Тецлаф - 5 очков.

Напомним, что сборная Украины по шахматам заняла место в тройке призеров на чемпионате мира среди студентов.

Как писал УНН Гроссмейстер Нижник торжествовал на соревнованиях в США.