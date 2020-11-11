Український гросмейстер став призером шахових змагань у Польщі

Міжнародний гросмейстер Овсієвич із Мукачева посів друге місце на турнірі в польському Любліні – "Grandmaster Tournament" 2020 (кругова система проведення, 8 учасників).

Наш земляк набрав 4,5 очка. А першим став поляк Павел Тецлаф - 5 очок.

Нагадаємо, що збірна України з шахів посіла місце в трійці призерів на чемпіонаті світу серед студентів.

Як писав УНН, Гросмейстер Нижник тріумфував на змаганнях у США.