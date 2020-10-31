Шахова збірна України стала призером онлайн ЧС серед студентів

"Жовто-блакитна" команда натхненно грала протягом усього турніру, перемогла багато сильних суперників (наприклад, у півфіналі Білорусь - 3:1) і лише у фіналі поступилася потужному Китаю, за який виступали, зокрема, і гравці національної збірної. Причому рахунок мінімальний - 1,5:2,5.

За українську команду виступали: Євген Рошка (Київ), Владислав Бахмацький (Харків), Юлія Осьмак (Київ), Пен лі Мін (Миколаїв) і Олена Мартинкова (Краматорськ).

Зауважимо, що загалом, у змаганнях брали участь 78 команд з 31 країни.

Нагадаємо, український юніор виборов медаль онлайн чемпіонату Європи зі швидких шахів.