Шахматная сборная Украины стала призером онлайн ЧМ среди студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сборная Украины заняла второе место на онлайн чемпионата мира по интеллектуальным играм среди студентов (2020 FISU World University Championship Mind Sports Online), передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины в Facebook.
"Желто-голубая" команда вдохновенно играла на протяжении всего турнира, победила много сильных соперников (например, в полуфинале Беларусь - 3:1) и лишь в финале уступила мощному Китаю, за который выступали, в частности, и игроки национальной сборной. Причем счет минимальный - 1,5:2,5.
За украинскую команду выступали: Евгений Рошка (Киев), Владислав Бахмачский (Харьков), Юлия Осьмак (Киев), Пен ли Мин (Николаев) и Елена Мартинкова (Краматорск).
Отметим, что в целом, в соревнованиях принимали участие 78 команд из 31 страны.
Напомним, украинский юниор завоевал медаль онлайн чемпионата Европы по быстрым шахматам.