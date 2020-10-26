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Гросмейстер Нижник тріумфував на змаганнях у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Міжнародний гросмейстер Ілля Нижник став переможцем турніру “SPICE Cup” у США, передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України.

Вінничанин набрав 7,5 очка і посів “чисте” перше місце. На другу сходинку потрапив угорський шахіст, третя сходинка — в активі вірменського спортсмена.

Турнір проходив за швейцарською системою — 9 турів, 31 учасник, 10 гросмейстерів.

Зазначено, що переможець турніру Нижник заробив 5 тис. дол. призових.

Як повідомляв УНН, Нижник виборов нагороду на іншому турнірі в США.

Українські Національні Новини

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