Гроссмейстер Нижник победил на соревнованиях в США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Международный гроссмейстер Илья Нижник стал победителем турнира “SPICE Cup” в США, передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Винничанин набрал 7,5 очка и занял “чистое” первое место. На второе место попал венгерский шахматист, третья строчка — в активе армянского спортсмена.
Турнир проходил по швейцарской системе — 9 туров, 31 участник, 10 гроссмейстеров.
Отмечено, что победитель турнира Нижник заработал 5 тыс. долл. призовых.
Как сообщал УНН, Нижник завоевал награду на другом турнире в США.