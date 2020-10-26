Гроссмейстер Нижник победил на соревнованиях в США

Винничанин набрал 7,5 очка и занял “чистое” первое место. На второе место попал венгерский шахматист, третья строчка — в активе армянского спортсмена.

Турнир проходил по швейцарской системе — 9 туров, 31 участник, 10 гроссмейстеров.

Отмечено, что победитель турнира Нижник заработал 5 тыс. долл. призовых.

Как сообщал УНН, Нижник завоевал награду на другом турнире в США.