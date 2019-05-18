Украинский дуэт получил медаль заключительного этапа Мировой Серии по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Лондоне стартовал заключительный пятый этап Мировой Серии по прыжкам в воду "FINA Diving World Series 2019", передает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.
Команда Украины была представлена в синхронных прыжках Анной Письменской и Викторией Кесарь среди женщин и Александр Горшковозов и Олег Колодий среди мужчин на трамплине 3 метра. Анна и Виктория завершили соревнования, заняв восьмое место с результатом 268,35 балла.
Зато настоящий подарок всем поклонникам прыжков в воду сделали Александр и Олег, завоевав бронзовые награды. Их показатель 405,63 балла. Награда высшей пробы в активе китайцев Ванга/Ву - 418,68. "Серебро" у россиян Кузнецова/Шлейкхера - 417,12.
Как сообщал УНН, Горшковозов и Колодий выиграли "золото" предварительного этапа СС в Казани.