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7 марта, 15:45 • 87653 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99930 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123817 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111848 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137923 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Украинский дуэт получил медаль заключительного этапа Мировой Серии по прыжкам в воду

Украинский дуэт получил медаль заключительного этапа Мировой Серии по прыжкам в воду

Киев  •  УНН

 • 8840 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Лондоне стартовал заключительный пятый этап Мировой Серии по прыжкам в воду "FINA Diving World Series 2019", передает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.

Команда Украины была представлена в синхронных прыжках Анной Письменской и Викторией Кесарь среди женщин и Александр Горшковозов и Олег Колодий среди мужчин на трамплине 3 метра. Анна и Виктория завершили соревнования, заняв восьмое место с результатом 268,35 балла.

Зато настоящий подарок всем поклонникам прыжков в воду сделали Александр и Олег, завоевав бронзовые награды. Их показатель 405,63 балла. Награда высшей пробы в активе китайцев Ванга/Ву - 418,68. "Серебро" у россиян Кузнецова/Шлейкхера - 417,12.

Как сообщал УНН, Горшковозов и Колодий выиграли "золото" предварительного этапа СС в Казани.

Украинские Национальные Новости

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