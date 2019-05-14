Український дует став володарем "золота" Світової серії зі стрибків у воду

Дует Олександр Горшковозов та Олег Колодій ста першим (403,26 бала) у синхронних стрибках з триметрового трампліна. Українські стрибуни залишили позаду збірну Росії (401,94) та Мексики (400,53).



Ще одна медаль – "бронзова" (273,60) у цій же дисципліні дісталась українкам Вікторії Кесарь та Ганні Письменській.



Перше місце у жінок в синхронних стрибках з триметрового трампліна завоювали спортсменки з Китаю (302,01), друге – з Австралії (283,9).



Нагадаємо, що призер Олімпійських ігор з України у стрибках у воду завершив професійну кар'єру в 31 рік.