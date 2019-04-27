Український призер ОІ-2008 зі стрибків у воду завершив кар'єру

Після річного відновлення від операції, Кваша не зумів повернутися до повноцінних тренувань.

"Обставини склалися таким чином, що я фізично не зміг виконувати ті навантаження, які були необхідні для досягнення високих результатів, а гарантій ніхто не давав. Тобто, грубо кажучи, ніхто не міг сказати, що зі мною все буде добре, мовляв 50 на 50. Пробував, звичайно, стрибати. Але потім питання стало ребром. Важко прийняти, що ти планував своє життя так, а воно складається зовсім інакше. Складно далося рішення про закінчення кар'єри, але я вважаю, що вчинив правильно. Тому що ризикувати здоров'ям - це одне, а ризикувати вже нормальним життям - зовсім інше", - наголосив Кваша.

Стосовно проблеми, яка завадила повернутися у великий спорт: "проблема полягала у загальному стані. У мене ж була складна операція на лівій нирці. Чим більше я починав завантажуватися, тим більше відчувалася втома. Відновлення давалося важко. Показники спочатку були на нормальному рівні, але чим більше я тренувався, тим гірше себе почував і тут вже було не до жартів".

Зауважимо, що Кваша за свою кар'єру встиг стати 9-кратним чемпіоном Європи, двічі вигравав чемпіонат світу і виборював "бронзу" Олімпійських ігор у Пекіні.