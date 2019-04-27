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Украинский призер ОИ-2008 по прыжкам в воду завершил карьеру

Киев  •  УНН

 • 8511 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Многолетний лидер сборной Украины по прыжкам в воду Илья Кваша в 31-летнем возрасте завершил профессиональную спортивную карьеру. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспресс", передает УНН.

После летнего восстановления от операции, Кваша не сумел вернуться к полноценным тренировкам.

"Обстоятельства сложились таким образом, что я физически не смог выполнять те нагрузки, которые были необходимы для достижения высоких результатов, а гарантий никто не давал. То есть, грубо говоря, никто не мог сказать, что со мной все будет хорошо, мол 50 на 50. Пробовал, конечно, прыгать. Но потом вопрос стал ребром. Трудно принять, то, что ты планировал свою жизнь так, а оно складывается совсем иначе. Сложно далось решение об окончании карьеры, но я считаю, что поступил правильно. Потому что рисковать здоровьем - это одно, а рисковать уже нормальной жизнью - совсем другое", - отметил Кваша.

Касательно проблемы, которая помешала вернуться в большой спорт: "проблема заключалась в общем состоянии. У меня же была сложная операция на левой почке. Чем больше я начинал загружаться, тем больше чувствовалась усталость. Восстановление давалось трудно. Показатели сначала были на нормальном уровне, но чем больше я тренировался, тем хуже себя чувствовал и здесь уже было не до шуток".

Заметим, что Кваша за свою карьеру успел стать 9-кратным чемпионом Европы, дважды выигрывал чемпионат мира и боролся "бронзу" Олимпийских игр в Пекине.

Украинские Национальные Новости

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