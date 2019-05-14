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Украинский дуэт стал обладателем "золота" Мировой серии по прыжкам в воду

Украинский дуэт стал обладателем "золота" Мировой серии по прыжкам в воду

Киев  •  УНН

 • 10213 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Представители Украины завоевали две медали этапа Мировой серии по прыжкам в воду, который прошел в Казани, сообщает УНН со ссылкой на сайт FINA.

Дуэт Александр Горшковозов и Олег Колодий ста первым (403,26 балла) в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Украинские прыгуны оставили позади сборную России (401,94) и Мексики (400,53).

Еще одна медаль - "бронзовая" (273,60) в этой же дисциплине досталась украинкам Виктории Кесарь и Анне Письменский.

Первое место у женщин в синхронных прыжках с трехметрового трамплина завоевали спортсменки из Китая (302,01), второе - из Австралии (283,9).

Напомним, что призер Олимпийских игр по Украине в прыжках в воду завершил профессиональную карьеру в 31 год.

Украинские Национальные Новости

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