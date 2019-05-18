Український дует здобув медаль заключного етапу Світової Серії зі стрибків у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Лондоні стартував заключний п’ятий етап Світової Серії зі стрибків у воду "FINA Diving World Series 2019", передає УНН з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.
Команда України була представлена у синхронних стрибках: Анна Письменська та Вікторія Кесарь змагалися серед жінок та Олександр Горшковозов та Олег Колодій серед чоловіків на трампліні 3 метри. Анна та Вікторія завершили змагання, посівши восьме місце із результатом 268,35 бала.
Натомість справжній подарунок усім шанувальникам стрибків у воду зробили Олександр та Олег, виборовши бронзові нагороди. Їх показник 405,63 бали. Нагорода найвищого ґатунку в активі китайців Ванга/Ву – 418,68. "Срібло" у росіян Кузнєцова/Шлейкхера – 417,12.
Як повідомляв УНН, Горшковозов і Колодій виграли "золото" попереднього етапу СС в Казані.