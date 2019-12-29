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Украинский чемпион мира по шахматам отказался от выступлений за сборную Украины

Украинский чемпион мира по шахматам отказался от выступлений за сборную Украины

Киев • УНН

 • 144667 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В продолжении скандала вокруг Федерации шахмат Украины и просьб ряда шахматистов о смене главного тренера Александра Сулипы, еще один титулованный спортсмен Руслан Пономарев решил уйти из сборной, передает УНН со ссылкой на Твиттер Руслана Пономарева.

“Похоже, что Федерация шахмат Украины никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Эльянова и покинуть федерацию”, — признался Пономарев.

Заметим, что в январе 2002 года в настоящее время 36-летний шахматист стал самым молодым чемпионом мира по шахматам (по версии ФИДЕ). Тогда Руслану было всего 18 лет. А в 1998 году стал самым молодым в мире гроссмейстером на тот момент. Шахматист становился чемпионом XXXVI и XXXIX шахматных олимпиад в составе сборной Украины.

Как сообщал УНН, другой титулованный украинец из-за действий ФШУ решил прекратить выступления под украинским флагом.

Украинские Национальные Новости

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