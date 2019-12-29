Український чемпіон світу з шахів відмовився від виступів за збірну України

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У продовженні скандалу навколо Федерації шахів України та прохань низки шахістів до зміни головного тренера Олександра Суліпи, ще один титулований спортсмен Руслан Пономарьов вирішив піти зі збірної, передає УНН з посиланням на Твіттер Руслана Пономарьова.

“Схоже, що Федерація шахів України ніяк не збирається реагувати або навіть спілкуватися з гравцями. У такій ситуації нічого не залишається, як наслідувати прикладу Ельянова і покинути федерацію”, — зізнався Пономарьов.

Зауважимо, що у січні 2002 року нині 36-річний шахіст став наймолодшим чемпіоном світу з шахів (за версією ФІДЕ). Тоді Руслану було всього 18 років. А у 1998 році став наймолодшим в світі гросмейстером на той момент. Шахіст ставав чемпіоном XXXVI і XXXIX шахових олімпіад у складі збірної України.

Як повідомляв УНН, інший титулований українець через дії ФШУ вирішив припинити виступи під українським прапором.

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