Призер ЧС відмовився виступати за збірну України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Відомий шахіст з України Павло Ельянов більше не буде виступати за збірну України. Про це спортсмен заявив в інтерв'ю "Chess-news", передає УНН.
Уродженець Харкова може змінити прапор, під яким буде виступати в індивідуальних турнірах, та точно дав зрозуміти, що не буде змагатися, як українець. Пов'язано це з конфліктом, в результаті якого з'явився відкритий лист восьми гросмейстерів з вимогою змінити головного тренера національної команди.
"Зараз ми вже нічого не вимагаємо. Позиція федерації ясна, вона неконструктивна. Ніхто не запропонував жодних компромісів, все залишилося як є. Тому в даний момент я припиняю всі відносини з ФШУ, грати за збірну, звичайно, не буду і не налаштований більш виступати під прапором України", - наголосив 36-річний гросмейстер.
Зауважимо, що Ельянов вигравав за збірну України дві шахові Олімпіади (2004, 2010 роки), ставав срібним призером Олімпіади-2016 і командного чемпіонату світу 2015 року, бронзовим призером Олімпіади 2012 року, бронзовим призером командного ЧС 2011 року і володарем "бронзи" командного чемпіонату Європи 2009 року.