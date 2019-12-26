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Призер ЧМ отказался выступать за сборную Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Известный шахматист из Украины Павел Эльянов больше не будет выступать за сборную Украины. Об этом спортсмен заявил в интервью "Chess-news", передает УНН.

Уроженец Харькова может изменить флаг, под которым будет выступать в индивидуальных турнирах, и точно дал понять, что не будет соревноваться, как украинец. Связано это с конфликтом, в результате которого появилось открытое письмо восьми гроссмейстеров с требованием сменить главного тренера национальной команды.

“Сейчас мы уже ничего не требуем. Позиция федерации конечно, она неконструктивная. Никто не предложил никаких компромиссов, все осталось как есть. Поэтому в данный момент я прекращаю все отношения с ФШУ, играть за сборную, конечно, не буду и не настроен более выступать под флагом Украины”, — подчеркнул 36-летний гроссмейстер.

Заметим, что Эльянов выигрывал за сборную Украины две шахматные Олимпиады (2004, 2010 годы), становился серебряным призером Олимпиады-2016 и командного чемпионата мира 2015 года, бронзовым призером Олимпиады 2012 года, бронзовым призером командного ЧМ 2011 и обладателем “бронзы” командного чемпионата Европы 2009 года.

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