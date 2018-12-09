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Украинский боксер Иванов стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC

Киев • УНН

 • 28778 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Уроженец Нежина Петр Иванов завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, передает УНН со ссылкой на страницу Facebooк народного депутата Украины Александра Кодола.

Украинский боксер Иванов стал чемпионом мира среди молодежи по версии WBC

Украинец сумел нокаутировать непобедимого француза Луи Тутена (12-1, 11 КО). В девятом раунде Иванов дважды отправлял на пол ринга противника, и после второго раза француз не сумевший подняться.

“Украина, встречай нового чемпиона мира. Петр Иванов. Мы верили и победили! Спасибо нежинцы за поддержку! Вы — лучшие!”, — говорится в сообщении Бревна.

Напомним, украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Как сообщал УНН, двукратный чемпион мира среди любителей и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 61,23 кг.

Он защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO), победив в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке пуэрториканца Хосе Педрасу.

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