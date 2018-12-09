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Ломаченко переміг Педрасу та об'єднав два титули чемпіона світу

Київ • УНН

 • 24419 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Дворазовий чемпіон світу серед любителів і Олімпійських ігор українець Василь Ломаченко об'єднав два титули чемпіона світу у ваговій категорії до 61,23 кг. Він захистив пояс Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і завоював титул Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши в 12-раундовому поєдинку в Нью-Йорку пуерторіканця Хосе Педрасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Top Rank Boxing.

Ломаченко переміг Педрасу та об'єднав два титули чемпіона світу

Українець переміг пуерторіканця Педрасу за очками - 119-107, 117-109, 117-109.

У минулому бою, перемігши венесуельця Хорхе Лінареса, українець став чемпіоном світу в третій ваговій категорії, до цього завоював титул чемпіона світу в вагах до 57,15 кг і до 58,96 кг. Він встановив рекорд, витративши найменшу кількість боїв на завоювання титулу чемпіона світу серед професіоналів у третій ваговій категорії - 12.

Також в активі українця ще два рекорди - він повторив досягнення тайського боксера Сенсака Муангсуріна, завоювавши перший титул чемпіона світу всього лише в третьому поєдинку, а потім витратив найменшу кількість боїв на завоювання пояса в другій ваговій категорії - сім.

Всього в послужному списку 31-річного Ломаченко - 12 перемог (9 нокаутом, 1 поразка).

Він перервав серію з восьми дострокових перемог. В аматорському боксі українець завоював усі можливі титули: двічі - чемпіона Олімпійських ігор (2008, 2012), двічі - світу (2009, 2011), один раз - Європи (2008). Двічі завоював приз Вела Баркера - кращому боксеру Олімпійських ігор (2008, 2012), в 2013 році став переможцем напівпрофесійної ліги Всесвітня серія боксу в особистому заліку.

29-річний Педраса зазнав другої поразки при 25 перемогах (12 нокаутом). Він не зміг вперше захистити титул WBO, який завоював в серпні цього року завдяки перемозі над мексиканцем Раймундо Бельтраном.

Нагадаємо, баскетболіст збірної Латвії та БК “Нью-Йорк Нікс” Крістапас Порзінгіс побажав  вдалого проведення бою Василю Ломаченку проти пуерторіканця Хосе Педраси

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