Ломаченко победил Педраса и объединил два титула чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Двукратный чемпион мира среди любителей и Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко объединил два титула чемпиона мира в весовой категории до 61,23 кг. Он защитил пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO), победив в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке пуэрториканца Хосе Педрасу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Top Rank Boxing.
Украинец победил пуэрториканца Педрасу по очкам - 119-107, 117-109, 117-109.
В прошлом бою, победив венесуэльца Хорхе Линареса, украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титул чемпиона мира в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов в третьей весовой категории - 12.
Также в активе украинца еще два рекорда - он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке, а затем затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории - семь.
Всего в послужном списке 31-летнего Ломаченко - 12 побед (9 нокаутом, 1 поражение).
Он прервал серию из восьми досрочных побед. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы: дважды - чемпиона Олимпийских игр (2008, 2012), дважды - мира (2009, 2011), один раз - Европы (2008). Дважды завоевал приз Вэла Баркера - лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирная серия бокса в личном зачете.
29-летний Педраса потерпел второе поражение при 25 победах (12 нокаутом). Он не смог впервые защитить титул WBO, который завоевал в августе этого года благодаря победе над мексиканцем Раймундо Бельтраном.
Напомним, баскетболист сборной Латвии и БК "Нью-Йорк Никс" Кристапас Порзингис пожелал удачного проведения боя Василий Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педраса