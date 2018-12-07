Зірка НБА побажав Ломаченку удачі в майбутньому бою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Баскетболіст збірної Латвії та БК “Нью-Йорк Нікс” Крістапас Порзінгіс побажав вдалого проведення бою Василю Ломаченку проти пуерторіканця Хосе Педраси, інформує УНН із посиланням на Twitter латвійського баскетболіста.
Порзінгіс продемонстрував спільне фото з Ломаченко на якому різниця між спортсменами складає півметри (170 см напроти 221).
“З королем боксерів незалежно від вагової категорії. Удачі завтра, чемпіон”, — йдеться у записі латвійця.
Примітно, що на цьому тижні Ломаченко побував на грі “Нікс” проти “Вашингтона”. В одному з тайм-аутів на екрані “Медісон-сквер-гарден” анонсували бій українця з Педраса та продемонстрували українця на трибунах.
Відзначимо, що раніше російський екс-чемпіон світу з боксу Сергій Ковальов також побажав Ломаченко здобути перемогу.
Нагадаємо, напередодні боксерського поєдинку двох чемпіонів світу у легкій вазі між Василем Ломаченко і Хосе Педрасою, спортсмени провели відрите тренування.