Ломаченко – Педраса: боксери провели відкрите тренування
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Напередодні боксерського поєдинку двох чемпіонів світу у легкій вазі між Василем Ломаченко і Хосе Педрасою, спортсмени провели відрите тренування, інформує УНН з посиланням на сайт українського бійця.
Ломаченко продемонстрував вправність у вправі з тенісним м'ячем прикріпленим на резинці до картуза, повідбивавши його кулаками. Також він дав це зробити одному із юних уболівальників. Крім того, він зробив вправи на скакалці.
Натомість мексиканець продемонстрував різноманітну серію ударів разом із помічником.
Відзначимо, що бій Ломаченко – Педраса, в якому будуть розігруватися пояси за версіями WBO, WBA, пройде у Нью-Йорку в ніч з 8-го на 9-те грудня.
Як повідомлялося раніше, минулого уїк-енду титул активного чемпіона світу здобув четвертий українець.