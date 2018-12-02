Гвоздик переміг Стівенсона нокаутом

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Український боксер Олександр Гвозик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, повідомляє УНН.

У Квебеку на арені “Videotron Centre” відбувся чемпіонський бій у напівважкій вазі за версією WBC. 31-річний Олександр Гвоздик в 11-му раунді нокаутував 41-річного Адоніса Стівенсона і став чемпіоном світу.

Поєдинок був напруженим. Перші два раунди пройшли в рівній боротьбі. Олександру ніяк не вдавалося підібратися на ударну відстань до суперника.

З 7-го раунду канадець почав помітно втомлюватися. Удари Олександра все частіше досягали цілі. Однак Стівенссон також наносив важкі удари.

У 11-му раунді Гвоздик серією потужних ударів розстріляв опонента, відправивши того в нокаут.

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@alex_gvozdyk dethrones Stevenson with an upset KO!

Допис, поширений SHOWTIME Boxing (@showtimeboxing)

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