Гвоздик переміг Стівенсона нокаутом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Український боксер Олександр Гвозик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі, повідомляє УНН.
У Квебеку на арені “Videotron Centre” відбувся чемпіонський бій у напівважкій вазі за версією WBC. 31-річний Олександр Гвоздик в 11-му раунді нокаутував 41-річного Адоніса Стівенсона і став чемпіоном світу.
Поєдинок був напруженим. Перші два раунди пройшли в рівній боротьбі. Олександру ніяк не вдавалося підібратися на ударну відстань до суперника.
З 7-го раунду канадець почав помітно втомлюватися. Удари Олександра все частіше досягали цілі. Однак Стівенссон також наносив важкі удари.
У 11-му раунді Гвоздик серією потужних ударів розстріляв опонента, відправивши того в нокаут.