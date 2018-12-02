Гвоздик победил Стивенсона нокаутом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Украинский боксер Александр Гвозик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, сообщает УНН.
В Квебеке на арене "Videotron Centre" состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе по версии WBC. 31-летний Александр Гвоздик в 11-м раунде нокаутировал 41-летнего Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира.
Поединок был напряженным. Первые два раунда прошли в равной борьбе. Александру никак не удавалось подобраться на ударную расстояние до соперника.
С 7-го раунда канадец начал заметно уставать. Удары Александра все чаще достигали цели. Однако Стивенссон также наносил тяжелые удары.
В 11-м раунде Гвоздик серией мощных ударов расстрелял оппонента, отправив того в нокаут.