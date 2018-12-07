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Ломаченко - Педраса: боксеры провели открытую тренировку

Киев • УНН

 • 10185 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Накануне боксерского поединка двух чемпионов мира в легком весе между Василием Ломаченко и Хосе Педраса, спортсмены провели отрытое тренировки, информирует УНН со ссылкой на сайт украинского бойца.

Ломаченко - Педраса: боксеры провели открытую тренировку

Ломаченко продемонстрировал ловкость в упражнении с теннисным мячом прикрепленным на резинке к фуражке, отбивая его кулаками. Также он дал это сделать одному из юных болельщиков. Кроме того, он сделал упражнения на скакалке.

Зато мексиканец продемонстрировал разнообразную серию ударов вместе с помощником.

Отметим, что бой Ломаченко - Педраса, в котором будут разыгрываться пояса по версиям WBO, WBA, пройдет в Нью-Йорке в ночь с 8-го на 9-е декабря.

Как сообщалось ранее, в минувший уик-энд титул активного чемпиона мира получил четвертый украинец.

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