Ломаченко - Педраса: боксеры провели открытую тренировку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Накануне боксерского поединка двух чемпионов мира в легком весе между Василием Ломаченко и Хосе Педраса, спортсмены провели отрытое тренировки, информирует УНН со ссылкой на сайт украинского бойца.
Ломаченко продемонстрировал ловкость в упражнении с теннисным мячом прикрепленным на резинке к фуражке, отбивая его кулаками. Также он дал это сделать одному из юных болельщиков. Кроме того, он сделал упражнения на скакалке.
Зато мексиканец продемонстрировал разнообразную серию ударов вместе с помощником.
Отметим, что бой Ломаченко - Педраса, в котором будут разыгрываться пояса по версиям WBO, WBA, пройдет в Нью-Йорке в ночь с 8-го на 9-е декабря.
Как сообщалось ранее, в минувший уик-энд титул активного чемпиона мира получил четвертый украинец.