Звезда НБА пожелал Ломаченко удачи в предстоящем бою
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Баскетболист сборной Латвии и БК "Нью-Йорк Никс" Кристапас Порзингис пожелал удачного проведения боя Василию Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педраса, сообщает УНН со ссылкой на Twitter латвийского баскетболиста.
Порзингис продемонстрировал совместное фото с Ломаченко на котором разница между спортсменами составляет полметра (170 см против 221).
"С королем боксеров независимо от весовой категории. Удачи завтра, чемпион", - говорится в записи латыша.
Примечательно, что на этой неделе Ломаченко побывал на игре "Никс" против "Вашингтона". В одном из тайм-аутов на экране "Мэдисон-сквер-гарден" анонсировали бой украинца с Педраса и продемонстрировали украинца на трибунах.
Отметим, что ранее российский экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев также пожелал Ломаченко одержать победу.
Напомним, накануне боксерского поединка двух чемпионов мира в легком весе между Василием Ломаченко и Хосе Педраса, спортсмены провели отрытое тренировки.