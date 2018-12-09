Український боксер Іванов став чемпіоном світу серед молоді за версією WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Уродженець Ніжина Петро Іванов виборов титул чемпіона світу серед молоді за версією WBC, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebooк народного депутата України Олександра Кодола.
Українець зумів нокаутувати непереможного француза Луї Тутена (12-1, 11 КО). У дев’ятому раунді Іванов двічі відправляв на підлогу рингу супротивника, і після другого разу француз не зумів піднятися.
“Україно, зустрічай нового чемпіона світу. Петро Іванов. Ми вірили і перемогли! Дякуємо ніжинцям за підтримку! Ви — найкращі!”, — сказано у повідомленні Колоди.
Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик завоював титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі.
Як повідомляв УНН, дворазовий чемпіон світу серед любителів і Олімпійських ігор українець Василь Ломаченко об’єднав два титули чемпіона світу у ваговій категорії до 61,23 кг.
Він захистив пояс Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і завоював титул Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши в 12-раундовому поєдинку в Нью-Йорку пуерторіканця Хосе Педрасу.